Juventus, Allegri: "Dybala non si era perso, bastano le cose semplici"

Settima partita consecutiva senza subire gol, Dybala che torna a segnare, qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Allegri ha solo motivi per sorridere dopo il 2-0 al Genoa. "Complimenti ai ragazzi. Nel primo tempo abbiamo corso molto, premendo e facendo belle trame. Nella ripresa è uscito il Genoa, con qualche tiro. Ma poi il 2-0 ha chiuso la gara. L'obiettivo era andare ai quarti".



"Dybala ha fatto bene come tutta la squadra. Aspettiamo che torni ad essere il vero Dybala, un giocatore straordinario. Ha giocato bene da centravanti, il gol gli darà serenità ma in un mese non si era perduto. Deve allenarsi e rimanere sereno. Non è che deve fare cose straordinarie, bastano le cose semplici. Sono momenti che capitano a tutti, specie a 24 anni".



"La sconfitta della Roma col Torino? Potenzialmente è a pari punti con noi e ha fatto ottime cose. Sabato dovremo giocare al meglio. Oggi la squadra ha coperto bene il campo, quando Dybala fa il centravanti l'area va coperta con l'inserimento delle mezzali. Può ricapitare di giocare così. Alla fine ero arrabbiato perché abbiamo perso 3-4 palle in uscita, le decisioni dell'arbitro non le commento".