Juventus, Allegri: "Dybala e Higuain, voglio i gol scudetto"

Messe alle spalle (forse) le polemiche che hanno seguito Inter-Juventus, il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, punta dritto verso il settimo scudetto consecutivo: "Il campionato è ancora aperto grazie al grande lavoro del Napoli - ha detto in conferenza stampa - Col Bologna dobbiamo vincere per arrivare al meglio alla finale di mercoledì, sennò ci incasiniamo di nuovo. Dobbiamo affrontare la partita con grande determinazione e rispetto, facendo tesoro di quello che abbiamo passato e lasciato, vedi Crotone. I Ragazzi lo sanno, ora c’è anche entusiasmo, che non si deve cadere in presunzione o superficialità”.

La partita di San Siro è però argomento molto di moda, in particolare il colloquio tra il tecnico e Tagliavento: "Le immagini confermano che l'episodio non esiste, in Italia ci piace fare commedia, questa settimana è stata una commedia lunga" ha detto Allegri, che ha liquidato con altrettanta velocità anche l'altro argomento caldo di giornata, quello relativo al suo futuro. "Arsenal? Sono legato alla Juventus e sto bene qui, non c'è altro da aggiungere".

Allegri è concentrato solo sul campo e vuole parlare solo di Bologna e Milan (mercoledì c'è la finale di Coppa Italia, ndr): "Formazione? Mandzukic è fuori, speriamo di recuperlo per il Milan, in porta gioca Buffon, che giocherà anche in Coppa. Dybala e Higuain partono titolari, da loro mi aspetto i gol scudetto, a centrocampo gioca uno tra Marchisio e Bentancur. Cuadrado terzino? Sicuramente quello è il suo futuro, ma per domani devo ancora decidere. Bernanrdeschi non ha ancora i 90' nelle gambe, ma la sua fame e la sua voglia di vincere devono essere da esempio per tutti. È cresciuto molto dal punto di vista mentale".

In chiusura una battuta su Paulo Dybala, che sarebbe vicino al Bayern Monaco: "Paulo è un giocatore importante per noi, quest’anno ha fatto una grande stagione e ha margini di crescita importanti per arrivare a essere uno dei top player del calcio mondiale. Questo però sta a lui e alla sua voglia di mettersi in discussione. Paulo è concentrato e vuole dare ancora molto alla Juventus, non credo che andrà via”.