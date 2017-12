Juventus, Allegri: "Dybala dal 1'? Devo ancora decidere"

"Gli acciaccati sono Buffon e De Sciglio. Devo valutare Cuadrado e Mandzukic ma potrebbero essere a disposizione (i due giocatori sono stati poi convocati ndr)". Alla vigilia della supersfida contro la Roma in programma all'Allianz Stadium, Massimiliano Allegri fa la conta degli infortunati in casa Juventus.



E' invece recuperato Lichtsteiner ma il tecnico bianconero non chiarisce se sulla destra giocherà lo svizzero e Barzagli, e nemmeno se Dybala partirà dall'inizio: "Devo ancora decidere, mercoledì è tornato al gol, siamo contenti tutti, è il giocatore che nel 2017 ha giocato più di ogni altro ed è un patrimonio della società. Sei decimi della squadra li ho già in mente, gli altri no".



I bianconeri affronteranno una squadra che sembra avere ormai assimiliato i dettami di Di Francesco: "Ha già dimostrato a Sassuolo quanto valeva, sta dando equilibrio all’ambiente di Roma, un ambiente molto difficile, e alla squadra. Credo, vedendo dall’esterno, stia facendo bene. La Roma ha preso solo 10 gol, di cui 3 in trasferta dei quali uno su rigore. Non è mai stata in svantaggio fuori casa. Negli ultimi anni è sempre stata l’antagonista della Juventus, nell’organico ha giocatori di spessore internazionale. È una squadra tecnica, che gioca sulle ripartente, che per forza deve essere tra le favorite per lo scudetto, ed è più favorita delle altre. Mi aspetto una sfida equilibrata".



L'allenatore livornese svolge poi uno sguardo indietro, al match di Coppa Italia con il Genoa nel quale Bernardeschi è stato tra i migliori: "E' cresciuto molto e quando ha giocato è sempre stato decisivo. In Coppa Italia ha fatto una partita importante come Sturaro, Marchisio e Bentancur. Sono giocatori affidabili che dimostrano grande professionalità. Bernardeschi ha qualità fisiche e tecniche importanti e sta crescendo anche come mentalità. E' calato un po' nella ripresa ma è normale".



Chiusura dedicata a Schick, che era a un passo dal vestire la maglia della Juve in estate: "Nessun rimpianto perché la mia società ha fatto un grande mercato. Non invidio nulla a nessuno perché noi siamo un'ottima squadra".