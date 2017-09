Juventus, Allegri: "Dybala come Neymar. Il bel gioco? Bisogna vincere"

Massimiliano Allegri commenta il 3-0 al Chievo partendo dalla scelta del 4-3-3: “Abbiamo giocato per la prima volta con i tre centrocampisti - le parole a Premium Sport -, anche perché sono arrivati molti nazionali solo giovedì e dovevamo arrangiarci. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo subito qualche tiro di troppo ma non abbiamo subito gol e questo è importante".



Inevitabile parlare dell'impatto di Dybala sulla partita: "Sta crescendo molto, sia tecnicamente che fisicamente. Ha tutti i numeri per poter diventare, insieme a Neymar, uno dei due giocatori più forti al mondo, quando Messi e Ronaldo smetteranno. Sono contento per lui per quello che sta facendo e sono fortunato ad allenarlo".



Ora testa alla Champions contro quel Barcellona che ha cercato sia Allegri che la Joya: "No, non è vero. Sono contento qui alla Juventus, ci siamo divertii in questi anni e volgiamo continuare a farlo. Abbiamo una stagione importante davanti, in Italia ci sono quattro squadre che possono vincere lo Scudetto, il Torino ha fatto una bellissima squadra per poter ambire alle prime posizioni, la Lazio è sempre combattiva. Per vincere in Italia servirà qualche punto in meno ma sarà più difficile"



Il tecnico bianconero si sofferma su due singoli: "Douglas Costa deve capire i compagni, giocare in Serie A non è semplice, anche contro le piccole che tatticamente sono bravissime. Ha qualità importanti comunque, dovrà lavorare ma è solo questione di tempo. L’inserimento di Bernardeschi? Federico è un giocatore giovane che ha fatto un salto importante e deve capire che quando si gioca in una grande squadra si gioca per la squadra e che ogni pallone pesa. E’ un ragazzo voglioso con qualità importanti".



Infine una battuta sul gioco della Juventus: "Bisogna vincere, poi ci sono gare in cui si gioca meglio e altre meno. Ma non capisco quando dicono che la Juve gioca bene o male".