Juventus, Allegri: "Dybala centravanti, Matudi gioca"

Juventus-Atalanta per ripartire. Sì, perché a Massimiliano Allegri questa settimana senza partite (per la sua squadra) è sembrata lunghissima. "La squadra sa quello che deve fare - ha spiegato il tecnico bianconero in conferenza -, non ci vuole tanto tempo per preparare le gare. Sembra che arriviamo da una lunga sosta: è pericoloso perché magari stacchiamo, invece giocando ogni tre giorni non succede".



Il bollettino medico non è entusiasmante, oltretutto: "Higuain ha preso questa botta, non si è mai allenato, ha fatto solo differenziato, difficile che domani sia della partita. Bernardeschi tra 20 giorni verrà rivalutato: se in quel momento lì la terapia conservativa ha dato effetti, bene. Altrimenti decideranno se operarlo o no, questa purtroppo è la situazione di Federico".



Ecco, dunque, chi andrà in campo contro l'Atalanta: "Buffon gioca, in difesa rientra Lichtsteiner e ci sarà uno tra Rugani e Benatia, a centrocampo ci saranno Matuidi e Pjanic, poi uno tra Sturaro, Marchisio e Bentancur. Dybala in questa partita può fare il centravanti, perché in questa partita il centravanti farà il regista. Però è impensabile che le giochi tutte da qui al Tottenham, arriva da un mese e mezzo di stop e deve ritrovare la migliore condizione. L'Atalanta è una squadra che gioca bene, ha segnato 10 gol su palla inattiva ed è la squadra che ha vinto più duelli".