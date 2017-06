Juventus, Allegri duro: "Nella ripresa abbiamo dormito"

La festa scudetto è solo rimandata, mercoledì la Juve tornerà all'Olimpico per la finale di Coppa Italia, ma Massimiliano Allegri è deluso dopo la sconfitta con la Roma: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, giocando in modo cattivo. Nella ripresa basta vedere il gol che abbiamo preso per capire come è andata. Dobbiamo fare i complimenti alla Roma, ma noi sotto l’aspetto dell’attenzione qualcosa abbiamo mollato - ha detto il tecnico ai microfoni di Premium - Siamo stati anche poco lucidi, già dai primi passaggi nella ripresa mi sono accorto che ci stavamo un po’ addormentando".

Un campanello d'allarme in vista delle prossime decisive partite? "Ultimamente abbiamo concesso qualcosina a livello difensivo - ammette Allegri - ma nell’arco di una stagione intera questi momenti arrivano. Ci farà bene, perché dobbiamo rialzarci subito per mercoledì e poi per la gara col Crotone".

"Non basta il turnover per spiegare questa prestazione - prosegue il tecnico bianconero - anche perché nel primo tempo abbiamo fatto bene, bisogna semplicemente considerare che avevamo davanti la seconda forza del campionato. Non sono preoccupato, anzi dobbiamo solamente rimanere lucidi e capire dove abbiamo sbagliato, per evitare di farlo in futuro".

"Triplete? Dobbiamo fare un passo alla volta: ora arriva la Coppa Italia, poi ci concentreremo sul campionato e per ultima la Champions. Cuadrado? Come tutti, nel primo tempo, ha fatto bene, mentre nel secondo è andato un po’ in confusione. Lemina? Buona prestazione, al di là del gol: sono contento di lui.”