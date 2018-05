Juventus, Allegri: "Douglas Costa spacca le partite"

Massimiliano Allegri porta i segni della battaglia nel dopo-partita, si presenta a Premium Sport quasi senza voce: "Non è ancora fatta per lo scudetto, ma abbiamo fatto un grosso passo in avanti: ci mancano tre punti per la matematica. Il Bologna stasera ha fatto una buona partita, si è difeso bene e noi ci abbiamo messo del nostro con quel pasticcio, per fortuna abbiamo reagito".



Inevitabile parlare dell'impatto di Douglas Costa: "È uno di quei giocatori che fa la differenza, che spacca le partite: stanotte gli è nata la bambina, ha riposato poco e quindi l’ho fatto partire dalla panchina per sfruttarlo a gara in corso".



Dybala è ancora sotto i suoi livelli: "Finché la partita non si è sbloccata era difficile per tutti, perché gli spazi erano molto stretti, ma nella ripresa ha fatto molto bene". Infine, l'appuntamento di mercoledì della finale di Coppa Italia: "Giocheremo contro un Milan che sta facendo grandi cose ultimamente, ma è una finale e ovviamente giocheremo per vincere, poi penseremo nuovamente al campionato”