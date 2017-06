Juventus, Allegri: "Doha, normale sfogo: voglio rimanere"

Il 2017 della Juventus inizia dalla sfida contro il Bologna ma Massimiliano Allegri ritorna sulla sfuriata al termine della Supercoppa Italiana: "Ho fatto tante volte i complimenti alla mia squadra, per una volta che mi arrabbio non significa che voglio andarmene. E' stato un normale sfogo di un allenatore che tiene al suo lavoro, con la squadra mi confronto anche doopo le vittorie. La verità è che dopo 35 minuti siamo usciti dalla partita e questo non va bene. Io voglio restare alla Juventus il più a lungo possibile, qui mi trovo bene".



Gennaio significa anche mercato: "Io sono contrario a questa finestra, può creare instabilità. Non voglio parlarne, né di Dybala né di Evra. Non ho chiesto altri rinforzi al club, siamo noi a dover migliorare soprattutto quando siamo in comando della partita. La Cina? Fa parte della globalizzazione del mondo, magari tra 10 anni toccherà all'India". Il tecnico bianconero fa uno "strappo" alla regola per Rincon: "Ottimo giocatore, con caratteristiche che ci servono, può giocare interno o davanti alla difesa".



Sulla sfida contro i rossoblù: "Loro hanno ripreso prima di noi e ci hanno sempre dato filo da torcere. A sinistra potrebbe giocare Evra o Asamoah, Dybala parte titolare mentre in porta ci sarà Neto: Buffon si è allenato troppo poco per l'influenza. Barzagli convocato, ma non so se gioca. In settimana torneranno anche Bonucci e Alex Sandro. Rincon deve ancora adattarsi alla nostra realtà anche se lo sta facendo molto velocemente. Pjaca sta meglio, può trovare spazio tra domenica e Coppa Italia. Devo ancora decidere, ma probabilmente giocheremo con la difesa a quattro".



Infine, un accenno alla Champions League: "Affronteremo il Porto, che ha grande tradizione in Europa. E non sarà scontato vincere".