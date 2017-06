Juventus, Allegri: "Dobbiamo essere prudenti con Marchisio"

Alla vigilia della sfida contro l'Udinese Massimiliano Allegri si dice "preoccupato per le ore di volo dei giocatori" rientrati dalle Nazionali. Il tecnico della Juventus sottolinea l'importanza del mese di gare che sta per iniziare: "Avremo due scontri diretti con Milan e Napoli in campionato e le due decisive partite con il Lione in Champions League".



La Juventus guarderà la sfida del San Paolo tra Napoli e Roma in programma alle 15? "Comunque vada saremo in testa alla classifica. Noi dovremo in ogni caso battere l'Udinese. Per lo scudetto la corsa è ancora lunga".



Quanto alla formazione Allegri chiarisce che sono indisponibili Pjaca, Rugani e Asamoah. "Uno tra Higuain e Dybala sicuramente giocherà, devo valutare bene le condizioni. In difesa potrebbe partire dall'inizio Benatia" aggiunge l'allenatore dei Campioni d'Italia. Cautela sul fronte Marchisio: "Bisogna stare prudenti e attenti, si guarisce da un ginocchio ma dopo sei mesi di inattività possono subentrare altre problematiche. Ha fatto bene nella partitella e sono contento, parlerò con i medici e cercherò di dargli spazio nell'arco di queste partite". Alla prima squadra è aggregato il 16enne Kean: "E' un ragazzo bravetto, sta con noi perchè abbiamo solo tre attaccanti in questo momento e ha la possibilità di crescere".



L'ex tecnico del Milan ribadisce poi la sua idea sul calciomercato: "Va chiuso il 15 luglio, non a campionato inziato: dura troppo a lungo. I giocatori devono scegliere se cambiare club o darsi da fare da subito. Gli allenatori così potrebbero impostare più facilmente le squadre". Modifiche chieste anche per la finestra invernale, da spostare a novembre perchè "non ha senso che un calciatore arrivi a febbraio senza avere il tempo di integrarsi nel gruppo"



Spazio infine per la 'difesa' di Buffon, nel mirino dopo l'errore con la Spagna: "E' una bestemmia criticarlo, nella sua carriera avrà fatto si e no 4 -5 errori, non può essere messo in discussione".

I CONVOCATI: CI SONO MARCHISIO E KEAN, NO BONUCCI E DANI ALVES

Per la sfida contro l'Udinese, Massimiliano Allegri ha convocato 21 giocatori. Torna Claudio Marchisio (non gioca dall'infortunio di aprile), c'è Kean ma non Bonucci e Dani Alves.

Ecco la lista: 1 Buffon, 3 Chiellini, 4 Benatia, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 9 Higuain, 11 Hernanes, 12 Alex Sandro, 14 Mattiello, 15 Barzagli, 17 Mandzukic, 18 Lemina, 21 Dybala, 25 Neto, 26 Lichtsteiner, 27 Sturaro, 32 Audero, 33 Evra, 34 Kean.