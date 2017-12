Juventus, Allegri: "Difficile che Dybala giochi"

Massimiliano Allegri contro il Bologna è pronto a tenere ancora fuori dai titolari Paulo Dybala: "Difficile giochi domani, dipende da quanti centrocampisti userò. Deve accettare i consigli di Nedved, a 23 anni capitano questi momenti. Non mi interessa la sua vita privata, valuto ciò che vedo in campo: abbiamo bisogno di lui, lo aspettiamo". Il tecnico della Juventus chiama in causa il recente passato: "Durante la mia gestione sono stati fuori giocatori come Pirlo, Vidal e Pogba quindi può starci un momento di pausa per recuperare al meglio la condizione, la nostra rosa ha le qualità per sostituire chi non attraversa un gran momento di forma".



Attenzione ai rivali: "Storicamente la Juve soffre al Dall'Ara, servono tre punti per non buttare a mare quanto fatto con Inter e Napoli". Allegri poi elenca le condizioni di tanti giocatori appena recuperati da infortunio o che saranno ancora assenti: "In difesa giocherà uno tra Barzagli e Rugani. Pjanic potrebbe partire titolare, Cuadrado rientrerà con la Roma, Chiellini e Lichtsteiner li riavremo in gruppo in settimana mentre bisogna ancora valutare il problema al polpaccio di Buffon. Pjaca invece è convocato (dopo 9 mesi, ndr)".



Tra i giocatori non al meglio anche Alex Sandro, protagonista anche di voci di mercato: "Sta meglio sia fisicamente che mentalmente, la testa fa la differenza. Quest'anno ha avuto alti e bassi dopo due grandi stagioni ma si sta ritrovando".