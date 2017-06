Juventus, Allegri deve curare il mal di trasferta

Milano (due volte), Genova e ora Firenze: non è un caso che le quattro sconfitte in serie A della Juventus siano arrivate in trasferta, e ad essere pignoli si potrebbe aggiungere anche quella di Doha in Supercoppa. Senza la spinta dello Stadium, questo gruppo che sembrava inossidabile inizia a mostrare quegli scricchiolii che qualcuno paventa da inizio stagione: se vincere è difficile e confermarsi ancor di più, porre le basi di un nuovo ciclo mentre quello vecchio è ancora in corso è il lavoro più arduo nel mondo del calcio.



Il campionato dei bianconeri è in un momento cruciale e l'aspetto positivo è che i giocatori ne sono consapevoli: Chiellini ha detto che, senza fame, "ora la Juve è come le altre" mentre Bonucci si è affidato ai social per sfogare l'amarezza "Non abbiamo avuto palle, fame e intensità. Zero alibi". Parole dure, nette, pronunciate da due senatore. Forse, segnali di un certo rilassamento mentale che sarebbe umanamente comprensibile dopo 5 stagioni al top ma anche una indiretta punzecchiatura ad Allegri (mentre Sousa, candidato bianconero, sembra aver già capito tutto della Juve...).



L'unico a rimanere calmo è proprio il tecnico toscano, sia per inclinazione personale (se lo sfogo arriva, è lontano dai microfoni: vedi Doha...) sia perché il comandante del gruppo non può perdere la calma a metà gennaio. Ma anche Max ha le sue colpe, a partire dalle scelte effettuate contro la Fiorentina, quando è tornato sul 3-5-2 "forzando" la convivenza di due colonne incrinate come Bonucci (al rientro) e Chiellini (che veniva da 38° di febbre) quando il 4-3-1-2 con Pjanic stava iniziando a dare le giuste risposte. Non a caso è stata la prima sconfitta stagionale con la BBC titolare, non a caso pure Buffon non è stato perfetto. E Dybala ha confermato che con Higuain la convivenza non è ancora idilliaca come quando gioca assieme a Mandzukic.



Sottolineate le accuse, è il turno di giustificazioni e scusanti. La Juventus è ancora prima, le manca una partita da recuperare, è in media punti con lo scorso straordinario campionato e, soprattutto, ha ancora tempo e modo di sistemare le cose. Manca più di un mese al match di Champions League contro il Porto: le chiacchiere stanno a zero e serve solo lavorare, una cosa che da sempre riesce bene a società e squadra bianconera.