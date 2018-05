Juventus, Allegri: "De Laurentiis? Ci vuole più equilibrio"

Archiviato il quarto trionfo in Coppa Italia ("Una serata meravigliosa"), Massimiliano Allegri si prepara a mettere le mani sullo quarto scudetto e nella conferenza stampa di vigilia alla sfida con la Roma si presenta di ottimo umore: "L'ho detto ai ragazzi, se vogliono una settimana in più di vacanza domani bisogna vincere lo scudetto. Con la Roma è sempre una sfida importante, giocheremo davanti ad uno stadio pieno, sarà una bellissima sfida, ci divertiremo".

E per vincere lo scudetto il tecnico punterà ancora su Gonzalo Higuian: "Domani gioca lui con Dybala. Gonzalo è stato determinante nelle gare chiave della stagione come a Napoli e a Milano contro l’Inter, la panchina della finale di Roma era dovuta alla possibilità che la partita andasse al supplementare. Buffon non gioca, Chiellini è out, Howedes è da valutare, per il resto stiamo tutti bene - ha aggiunto il tecnico - vedrò se far giocare Douglas Costa. Mandzukic? Quando entra è un disastro, o lo schiero titolare o lo porto in panchina e gliela faccio vedere tutta da lì".

Anche in una conferenza stampa pre-scudetto c'è comunque spazio per una frecciatina: "Le parole di De Laurentiis? Non rispondo al presidente. Può dire quello che vuole. Credo però che nel calcio ci voglia motlo equilibrio, se vogliamo iniziare un cammino di civilizzazione di tutto l'ambiente. Siamo responsabili di cosa succede fuori. Allenatori e giocatori sono responsabili di milioni di bambini che approcciano allo sport e così anche le altre istituzioni. Credo che questo debba essere un passo importante. Se ne parla sempre, ma si fa poco in questa direzione".

"Mancini ct? Ha vinto sia in Italia che all'estero. Credo sia l'uomo giusto - ha detto Allegri - Ma il problema dell'Italia non è solo il tecnico. Da solo non può fare nulla. Vanno prese delle decisioni importanti per il calcio del futuro nel nostro Paese. Dal lontano '70 l'Italia ha sempre fatto risultati. Quest'anno però è rimasta fuori dai Mondiali. Il problema non è la Nazionale, ma servono soluzioni per far sì che il mondo del calcio torni a essere quello di una vola. Serve grande passione. Bisogna riavvicinare i ragazzini allo sport. I giovani devono tornare a fare sport. Vanno prese decisioni anche impopolari. Il calcio va ristrutturato dalle basi. Dalle scuole ai settori giovanili".

E a proposito di giovani, un commento sull'introduzione delle seconde squadre: "Sono assolutamente favorevole. È un punto di partenza per far crescere i giocatori italiani. I giocatori ci sono, ma vanno fatti crescere e giocare. Tutto andrà strutturato nel modo migliore per far sì che i campionati di Serie B e Lega Pro restino dei bei campionati".