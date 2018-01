Juventus, Allegri da record: 163 partite disputate su 168 possibili

Tre scudetti, tre coppe Italia e una supercoppa italiana: per Massimiliano Allegri finora sette trofei in tre stagioni alla Juventus, con quella in corso ancora tutta da giocare. La bacheca spiega molto della bontà del lavoro del tecnico toscano ma altri numeri sottolineano anche meglio la quasi infallibilità della sua gestione bianconera: come riportata da La Stampa, da quando Allegri siede sulla panchina juventina è arrivato in fondo a quasi tutte le competizioni.



Sinora Allegri ha disputato 163 partite su 168 disponibili, il 97%: una media più alta anche del Barcellona, a quota 96,7% nello stesso periodo. L'unica finale sin qui sfuggitagli è quella di Champions nella stagione 2015/16 quando fu eliminato agli ottavi di finale dal Bayern Monaco: sono proprio quelle le cinque partite mancanti (due dei quarti, due semifinali e la finale) che gli avrebbero consentito di fare il bottino pieno. Ma rimangono comunque numeri monstre.