Juventus, Allegri dà la formazione: "Higuain recuperato, Chiellini non gioca"

Archiviato il discorso Champions con la qualifcazione agli ottavi di finale, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara per la insidiosa trasferta contro il Genoa ("Sempre difficile giocare a Marassi, lì le partite sembrano non finire mai"). La prima buona notizia sono i recuperi di Benatia e, soprattutto, Higuain: "Gonzalo ha recuperato - la conferma del tecnico bianconero in conferenza -, è a disposizione, vedremo se giocherà titolare. In questo momento Mandzukic sta bene fisicamente e mentalmente, ho fiducia in lui. Kean? Mi sembra esagerato lanciarlo dall'inizio". Le soluzioni in avanti sono due: "Se gioca Higuain, lo fa con Mandzukic. Se no faremo come a Siviglia con Mario e due ali. E settimana prossima Dybala torna in gruppo".



Altri indizi sulla formazione: "Lemina mancherà perché ha l'influenza, Marchisio sta meglio e può anche giocare due partite di fila. In difesa uno tra Rugani e Benatia, Chiellini ancora in panchina". Nonostante i sette punti di vantaggio sulla coppia Roma-Milan, Allegri tiene alta la guardia: "Da qui a marzo dobbiamo pensare al campionato, da irresponsabili pensare che il più sia fatto. Nelle quattro partite che precedono la sfida diretta contro i giallorossi ci giochiamo gran parte dello scudetto".



Infine, un commento sulle parole di Pereyra: "Con lui è stata fatta una scelta, ma non vuol dire che non sia un bravo giocatore. Chiunque passi dalla Juventus sa di aver fatto un'esperienza importantissima".

I CONVOCATI PER GENOA-JUVENTUS

Buffon, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuain, Hernanes, Alex Sandro, Mandzukic, Bonucci, Asamoah, Dani Alves, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Audero, Evra, Kean.