Juventus, Allegri: "CR7? Gli obiettivi non cambiano. Vogliamo vincere tutto"

"È stato un buon test sotto un caldo torrido, sta migliorando la condizione e ora iniziamo la seconda settimana per poi rientrare a Torino". Massimiliano Allegri è soddisfatto dalla prestazione della sua Juventus dopo il successo ai rigori contro il Benfica nell'International Champions Cup.



Nonostante le trattative di mercato che lo vedono protagonista Mattia Caldara è sceso in campo dal primo minuto: "Secondo me ha fatto bene, ha mostrato tranquillità e personalità, un buon segnale per quello che è in pratica la sua prima partita con noi. Deve stare concentrato, è un giocatore della Juventus".



I tifosi fremono per l'arrivo di Cristiano Ronaldo (oggi lo sbarco, domani il primo allenamento alla Continassa). "Anche con lui i nostri obiettivi non sono cambiati, vogliamo vincere tutte le competizioni alle quali partecipiamo. Ronaldo ci potrà dare una grossa mano in questo senso, sia per la Serie A che per la Champions League", spiega il tecnico a Sky.