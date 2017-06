Juventus, Allegri: "Contro il Palermo riposa Chiellini. Dybala deve restare sereno"

Dopo la larga vittoria sul Cagliari e il ritorno in vetta, per Massimiliano Allegri e la Juventus è tempo di volare a Palermo dove sabato (diretta su Premium Sport HD alle 18) sfideranno i rosanero di De Zerbi, reduci dal primo successo in campionato. Martedì sarà poi già Champions contro la Dinamo Zagabria (diretta esclusiva su Premium Sport HD alle 20.45), e in vista di questo impegno il tecnico annuncia: "Domani riposerà Chiellini. Cuadrado potrebbe entrare a gara in corso mentre devo valutare Hernanes. Ho qualche dubbio a centrocampo".



Impossibile non parlare di Dybala, ancora a secco in questo avvio di stagione: "Non ha trovato il gol ma ha disputato ottime partite. E' più difficile giocare rispetto all'anno scorso perchè gli avversari lo conoscono e lo aggrediscono maggiormente: a volte lo marcano in due o in tre. Ma per noi è un vantaggio dato che si liberano spazi. Lui comunque deve restare sereno". Possibile che anche l'attaccante argentino osservi un turno di riposo, lasciando spazio alla coppia Mandzukic-Higuain.

I CONVOCATI

1 Buffon, 3 Chiellini, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 9 Higuain, 11 Hernanes, 12 Alex Sandro, 15 Barzagli, 17 Mandzukic, 18 Lemina, 19 Bonucci, 20 Pjaca, 21 Dybala, 22 Asamoah, 23 Dani Alves, 24 Rugani, 25 Neto, 26 Lichtsteiner, 27 Sturaro, 32 Audero, 33 Evra.