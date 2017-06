Juventus, Allegri: "Contro il Chievo ci giochiamo gran parte dello scudetto"

Archiviata la sconfitta di Napoli che è comunque valsa la qualificazione alla finale di Coppa Italia (la terza consecutiva), per la Juventus è tempo di pensare al campionato. Allo Stadium nell'anticipo di sabato sera arriva il Chievo di Maran. Per i bianconeri sono vietati passi falsi perché dopo il pari al San paolo nell'ultimo turno, la Roma si è avvicinata e ora è distante 'solo' sei punti.



Alla vigilia del match Allegri mette in guardia i suoi giocatori: "Più si va avanti più importanti diventano le partite, non abbiamo la possibilità di sbagliare, un bonus ce lo siamo giocati a Napoli. Al Barcellona penseremo da domenica. Veniamo da due gare impegnative sotto l'aspetto fisico e mentale: non deve esserci alcun calo di tensione. Mandzukic mancherà quasi certamente, Higuain dovrebbe giocare ma potrei spostare Dybala centravanti...".



"La matematica non concede alternative: la Roma puà fare 92 punti e noi ne dobbiamo fare 93. Ma facciamo un passo alla volta. Ripeto, con il Chievo non sarà facile e servirà l'aiuto dei tifosi perchè la squadra di Maran gioca bene ed è molto roganizzata tatticamente. Devo valutare alcuni giocatori a centrocampo: non so se farò recuperare Khedira mentre Marchisio probabilmente giocherà: la scelta degli uomini in mediana è condizionata da quella sulle punte".



"Ringrazio John Elkann per le belle parole spese sul lavoro della squadra. La differenza tra stagione straordinaria e buona? Intanto abbiamo raggiunto una finale: dobbiamo cercare di vincere in tutte e tre le competizioni. Questo momento va vissuto con energia, entusiamo e consapevolezza di poter arrivare fino in fondo".



"Ho un contratto fino al 2018, al momento al 100% resto alla Juventus. Ma il problema dell'allenatore non deve sussistere: è la fase cruciale della stagione. Non ho la testa per pensare a cosa succederà al termine della stagione. Poi non ci sono mai stati problemi tra me e la società: se le cose vanno bene non capisco perché ci deve essere separazione".



"La qualità del gioco a Napoli? L'importante è raggiungere certi traguardi, e ci sono vari modi di ottenere i risultati. Abbiamo pareggiato in casa della terza in classifica, non è stata sottolineata la buona prova difensiva, noin è stato fatto tanto in attacco ma quello è avvenuto mercoledì. Per questo ho parlato di eccessiva negatività intorno a noi".