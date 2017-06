Juventus, Allegri: "Contano i risultati, per lo spettacolo si va al circo"

Missione compiuta per Massimiliano Allegri, che ora può concentrarsi esclusivamente sulla supersfida di martedì sera con il Barcellona e nel dopo gara il tecnico è soddisfatto quando si presenta davanti ai microfoni di Premium Sport: "Pronti per il Barcellona? Ci dobbiamo sentire pronti, è un quarto di finale. Dobbiamo avere grande rispetto del Barcellona, ma siamo consapevoli che abbiamo grandi opportunità di passare il turno: dovremo essere molto bravi nelle due fasi, quella offensiva e quella difensiva. Il Barcellona sconfitto in campionato? Non si deve considerare questa cosa. Il Barcellona è abituato a giocare questo tipo di gare, noi veniamo da due match difficili contro il Napoli e contro il Chievo eravamo un pochino stanchi: questa era una delle partite più difficile di tutta la stagione" ha detto Allegri.

Ancora una volta l'uomo decisivo è stato Gonzalo Higuain: "Stiamo in una buona condizione, Higuain è tornato una settimana prima dalla sosta delle nazionali e ora sta molto bene. Dobbiamo affrontare questo ultimo mese della stagione con grande entusiasmo, senza pensare a quello che possiamo o non possiamo fare. Barcellona diverso rispetto gli scorsi anni? La vedo sempre allo stesso modo. Quando hai Messi, Suarez, Neyamr e Iniesta difficilmente si sbagliano le serate in Champions. Sono giocatori straordinari e noi dovremo prepararci al meglio: non c’è niente da pensare, c’è solo da fare. Mandzukic disponibile per il Barcellona? Ha fatto due allenamenti, valuterò domani se sarà in condizione per poter giocare. Ho ruotato molti giocatori nelle ultime partite e questo è un aspetto fondamentale perché abbiamo raggiunto ottimi risultati".

"Juve vincente ma non bella? Non so perché lo dicono - continua Allegri - Io ho una mia idea e me la tengo per me. Il calcio è semplice ed è fatto da due fasi che bisogna fare bene. Poi contano molto i falli fatti e i duelli aerei che si riescono a vincere: e poi c’è l’interpretazione che cambia in ogni gara. Quando non si attacca non bisogna vergognarsi di difendere bene perché l’obiettivo finale è il risultato che bisogna raggiungere in qualunque modo. Sono contento di quelli che fanno il calcio spettacolo, ma per me lo spettacolo lo si va a vedere al circo. Io ho dei giocatori molto bravi ma le gare non sono tutte uguali: daremo meno nell’occhio di altre squadre ma l’importante è arrivare in fondo agli obiettivi. Un consiglio a Luis Enrique? Faccia riposare Messi, Suarez, Neymar e Iniesta - ha scherzato il tecnico - Al di là di tutto lo vedo molto volentieri, è un grande mister e una persona molto simpatica”.