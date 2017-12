Juventus, Allegri: "Condizione in crescita, adesso non conta essere primi"

Massimiliano Allegri commenta a Premium Sport il 3-0 al Crotone: "Il miglioramento in difesa non dipende dalle modifiche tattiche che ho apportato: oggi avevamo un giocatore difensivo in più, ma il fatto è che piano piano stiamo tutti migliorando la condizione fisica. Questo fa ben sperare, perché sarà difficile quest’anno, con tante squadre che hanno l’obiettivo di battere la Juventus. Il nostro di obiettivo è ancora quello di arrivare a marzo agganciati al gruppo di testa per poi giocarci lo sprint finale".



Ora sarà Napoli-Juventus: "Al San Paolo si affronteranno due squadre che lottano per il campionato, ma è ancora lunga la stagione: noi finora abbiamo fatto ottime cose, loro straordinarie, ma non sono i pochi punti di distacco che ci sono ora a fare la differenza. La differenza la faranno i punti di distacco a maggio, non mi interessa essere primo adesso. Noi stiamo facendo quello che dobbiamo fare, anche se bisogna continuare a lavorare per non lasciare per strada qualche punto come in qualche occasione ci è capitato".



Sul recupero di Marchisio: "Ha fatto una buona partita, sta recuperando e sarà importante, come tutti, nel corso della stagione".