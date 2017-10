Juventus, Allegri con l'infermeria piena: sono 8 gli infortunati

I punti lasciati sul campo, a Bergamo, rischiano di essere declassati ad aspetto secondario rispetto agli uomini persi tra un campo e l'altro. La Juventus applica i cerotti ai suoi giocatori, e il momento di torglierli tarda ad arrivare. Sono otto gli Allegriani al pit stop in infermeria. Alcuni con un certificato di residenza, altri con un semplice foglio di via.



Mario Mandzukic e Andrea Barzagli sono gli ultimi a essersi aggiunti e ad essere in dubbio per la sfida di sabato contro la Lazio. Il croato si è infortunato in nazionale alla caviglia sinistra durante la partita contro la Finlandia, tra l'altro costata la panchina all'ormai ex Ct Ante CACIC. Lo staff della nazionale ha comunicato il tentativo di provare a recuperarlo per la sfida decisiva di domani contro l'Ucraina di Shevchenko.



Barzagli a causa di un risentimento muscolare ha svolto lavoro differenziato prima della partenza della nazionale verso l'Albania. I problemi più grossi Allegri li ha a centrocampo dove è a rischio il rientro di Pjanic, non atteso ancora quello di Claudio Marchisio, mentre si lavora con ottimismo per rivedere già contro i biancocelesti Khedira, fuori dal 30 agosto per un'infiammazione al ginocchio.



In infermeria resta De Sciglio ed è destinato a rimanerci per altre due settimane. Mentre a novembre è atteso il rientro dello sfortunatissimo Pjaca. I tempi di uscita dall'infermeria di Howedes, nuovo acquisto, sono invece indefiniti. Lui, dal campo, non ci è nemmeno mai passato