Juventus, Allegri: "Con il Pescara la formazione migliore, Higuain gioca. Siviglia non sarà decisiva"

Alla vigilia della sfida con il Pescara Massimiliano Allegri chiede attenzione ai suoi giocatori: "Come sempre la partita dopo la sosta è quella più pericolosa, bisogna calarsi di nuovo nel campionato e manca un mese alla sosta. Abbiamo tre obiettivi da qui a fine dicembre: qualificarci agli ottavi di Champions League, mantenere il primo posto con una partita in meno e conquistare la Supercoppa italiana. Il Pescara gioca bene e crea molto, spesso non ha meritato di perdere. Oddo ha tutte le qualità per diventare un allenatore eccellente. Attraverso queste partite - prosegue Allegri - passano gli scudetti: domani scenderà in campo la formazione migliore anche perchè la gara con il Siviglia non sarà decisiva".



Potrebbe invece in qualche modo esserci un allungo decisivo nella prossima giornata di campionato anche perchè la Roma sarà impegnata sul difficile campo dell'Atalanta: "Giocheremo più o meno le stesse partite da qui a fine dicembre, dobbiamo pensare di vincere le nostre gare. Il campionato non si vince adesso, ma a marzo e aprile".



Contro il Pescara ci sarà Higuain, nonostante le critiche ricevute in Nazionale: "Higuain domani gioca, non vedo perchè dovrebbe stare fuori. E' tornato ed era sorridente, con noi sta facendo una buona stagione". Quanto al centrocampo il tecnico bianconero chiarisce i dubbi di formazione: "Khedira gioca, devo decidere tra Marchisio ed Hernanes e tra Pjanic, Asamoah e Sturaro". Mancherà invece Dani Alves: "Aveva bisogno di rifiatare e fino a domani sarà a riposo".



Allegri fa quindi il punto sulla situazione degli infortunati: "Chiellini è da valutare, il recupero di Pjaca è lontano; per Dybala servono i tempi necessari per rientrare. A Barzagli hanno tagliato una spalla quindi non c'è. Benatia ha un dolore al ginocchio, oggi valuterò se sarà a disposizione o meno".