Juventus, Allegri: "Con il Genoa partita che vale lo scudetto"

Dopo la qualificazione alle semifinali di Champions per la Juventus è tempo di pensare al campionato dove il vantaggio sulla Roma (8 punti) è comunque rassicurante. Allo Stadium arriva il Genoa e alla vigilia della sfida Allegri cerca di mantenere alta la concentrazione nei suoi giocatori: "Quella di domani, è la partita che vale lo scudetto. Bisogna essere mentalmente pronti a giocare una partita tosta, perché, ripeto, vale lo scudetto".



"Vincere col Genoa significa che lasciare invariato il nostro vantaggio e avere la possibilità di sbagliare due partite. Dobbiamo pensare che la Roma può arrivare a 90 punti, quindi i tre di domani contro i rossoblù sono di vitale importanza. Dobbiamo giocare con cattiveria, intensità mentale ai livelli delle ultime partite" evidenzia nello specifico il tecnico bianconero.



Sono in molti a ritenere che il Triplete sia alla portata del club di Corso Galileo Ferraris ma Allegri non vuole sentire parlare di grande slam: "La Juve non ha vinto la Champions, il campionato o la coppa Italia. Sta facendo un percorso importante, ma non significa che ci debba essere troppa esaltazione. Ci vuole entusiasmo, ma è l'equilibrio che ti porta a centrare gli obiettivi".



Equilibrio anche nella valutazione del sorteggio Champions: "Non avrei preferito il Real Madrid, il Monaco è arrivato in semifinale e per farlo devi avere dei valori. Hanno grande qualità e dei giovani molto bravi, non avranno la storia della Juventus ma non sarà di certo facile arrivare in finale. L'obiettivo è quello di arrivare a Cardiff e vincere, ma bisognerà pensare alla Champions dopo la gara con l'Atalanta a Bergamo".



Quanto al futuro l'allenatore livornese è chiaro: "Vivere nella tranquillità non mi piace, quando smetterò sarà per farlo definitivamente. Ho un contratto e con la Juventus sto benissimo. Le cose vanno bene e bisogna farle andare meglio. Poi bisogna saper trovare nuovi stimoli. In questo momento, però, la priorità è finire al meglio la stagione".