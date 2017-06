Juventus, Allegri: "Con il Crotone out Marchisio e Chiellini. Pjaca può giocare"

Nel recupero della 18.ma giornata di Serie A la Juventus prova a Crotone l'allungo sulle inseguitrici. Alla vigilia della sfida Massimiliano Allegri avverte i suoi: "Il Crotone ha perso molte partite nella fase finale, ad esempio a San Siro contro Inter e Milan e a Firenze. Sono una formazione ordinata, che ha equilibrio ed è difficile segnare. Dovremo avere pazienza, non è una gara facile ma abbiamo a disposizione un solo risultato perché altrimenti tre punti conquistati con l'Inter non serviranno a nulla. ".



Il tecnico fa poi il punto sulla formazione: "Marchisio ha avuto un problema alla schiena e non ci sarà, così come Chiellini, che resterà a riposo. Benatia è disponibile e Barzagli sta bene nonostante abbia avuto tre giorni di influenza. Effettuerò qualche cambio rispetto alla partita contro l'Inter: ho bisogno di forze fresche, sia fisiche che mentali. Può darsi che Pjaca giochi dall'inizio e Dani Alves dovrebbe scendere in campo dal primo minuto al posto di Lichtsteiner".



A proposito del terzino svizzero Allegri chiarisce: "Prima che mi facciate la domanda, per il cambio, con Stephan, è tutto chiarito, c'è stato un malinteso. Lui ha alzato la mano, credevo volesse il cambio, perchè era morto. Poi è entrato Dani Alves e le cose si sono sistemate".



Allo Scida nonostante le annunciate variazioni il modulo resterà lo stesso, ovvero il 4-2-3-1. Un modulo che sta esaltando Mandzukic: "E' un giocatore generoso e in questo nuovo ruolo è tornato giovane". Non solo da Mandzukic l'allenatore livornese sta ricevendo risposte importanti: "È tutta una questione di equilibrio, se tutti si mettono a disposizione possiamo sostenere questi giocatori che poi danno grandi soluzioni in fase offensiva".