Juventus, Allegri: "Col Genoa è difficile, dopo la sosta già due k.o."

La lunga sosta è finita per tutti, non ancora per la Juve. I bianconeri saranno impegnati nel Monday Night contro il Genoa per continuare la loro rincorsa al Napoli per la lotta scudetto. Ecco le parole di Allegri in conferenza stampa.



"Vantaggio nel giocare dopo non ce n'è. L'unica cosa che conosco e che è importante, è che il vantaggio che possiamo prendere è quello di vincere le partite. Poi se il Napoli le vince tutte noi non possiamo fare altro. Quest'anno dopo la sosta abbiamo perso in casa contro la Lazio e abbiamo perso a Genova con la Sampdoria e domani affrontiamo una squadra come il Genoa che nelle ultime quattro partite non ha subito gol, a parte in Coppa Italia contro di noi, e nelle sette partite da quando c'è Ballardini, il Genoa ha subito solamente tre gol. E' una squadra che difende molto bene, che ha giocatori davanti e a metà campo di qualità tecnica, singolarmente e sulle palle inattive sono molto bravi".



"Quando ritorni da una sosta è sempre un po' un punto interrogativo, come la prima di campionato, perché siamo stati un po' di giorni fermi, perché abbiamo lavorato molto in settimana, perché abbiamo da affrontare sei mesi importanti, quindi la prima è sempre la più difficile. Quello che conta è portare a casa i tre punti, poi troveremo anche una condizione migliore, ci riabitueremo subito a giocare un certo tipo di partite"



"La settimana prossima Buffon sarà a disposizione e quando tornerà il titolare è Buffon. Tra l'altro in questo periodo fortunatamente, alla mancanza di Buffon, c'è stato e c'è Szczesny che ha fatto grandissime cose, un portiere di grandissimo valore, però quando Gigi tornerà riprenderà tranquillamente il suo posto. Dybala valuteremo di settimana in settimana. Howedes sta recuperando ma è ancora distante. Cuadrado va valutato in settimana perché ha ancora questa infiammazione addominale e pubica, quindi vedremo in che condizioni è. Al momento non è disponibile. De Sciglio è a posto ed è rientrato, Marchisio torna giovedì. Rugani dovrebbe essere disponibile, ha avuto due giorni di virus, gastroenterite, ma ieri si è un po' allenato, oggi sarà con la squadra e domani sarà a posto".



"Il dubbio è tra Douglas Costa e Bernardeschi, e poi dietro tra Barzagli, De Sciglio o Lichtsteiner, tra oggi e domani mattina valuterò, anche perché al momento siamo in sedici, quindi davanti siamo 3-4, Higuain, Douglas, Bernardeschi e Mandzukic; a metà campo abbiamo fuori Marchisio, quindi le scelte le farò tra oggi e domani, ma non è che ci sono tante soluzioni, le soluzioni sono queste. A meno che non decida di giocare con i due centrocampisti, allora li metto tutti e quattro davanti. A quel punto bisogna pensare di andare subito in vantaggio".