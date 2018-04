Juventus, Allegri: "Col Benevento era la partita più difficile"

Massimiliano Allegri esce dal Ciro Vigorito con una vittoria fondamentale in chiave scudetto: la Juventus ora a 7 punti di vantaggio sul Napoli, impegnato domani con il Chievo al San Paolo. "Dobbiamo fare i complimenti al Benevento per la gara che ha fatto ma anche alla Juventus per la partita vinta. Abbiamo iniziato molto bene, poi dopo il vantaggio ci siamo un po’ seduti. Era importante tornare subito alla vittoria dopo la Champions, abbiamo preso i 3 punti faticando e soffrendo" sottolinea il tecnico della Juventus a Premium Sport.



"Dobbiamo ricaricare le energie - aggiunge Allegri - perché ci aspetta un mese intenso, con il campionato, la finale di Coppa Italia e il ritorno di Champions. Questa era la gara più difficile perché arrivava dopo la partita col Real".



Il grande protagonista della sfida è stato Dybala, autore di una tripletta: "Ha parlato di giorni difficili? Quando prendi una scoppola come abbiamo preso noi bisogna essere forti per archiviare e guardare avanti. E poi bisogna avere una rabbia dentro per le gare successive. Paulo si è riscattato dal dischetto? Ha fatto una buona prova, durante la sosta ha lavorato bene fisicamente e infatti ora ha una gamba e una corsa che prima non aveva".



La Juve non è stata irreprensibile in difesa: "Altri gol subiti? Già col Milan avevamo subito troppi tiri, col Real abbiamo preso 3 gol e oggi è successa la stessa cosa. In un’azione sola abbiamo concesso quattro tiri in porta. Bisogna riassestarci e migliorare ma nell’arco di una stagione capitano questi momenti, altrimenti non prenderemmo mai gol".