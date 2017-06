Juventus, Allegri: "Ci sarebbe più equilibrio con la Serie A a 18 squadre"

La Juventus vuole dimostrare che la sconfitta subita a Marassi contro il Genoa nell'ultimo turno non rappresenta un campanello d'allarme e, per farlo, dovrà disputare una grande partita contro l'Atalanta nell'anticipo di sabato sera, valido per la quindicesima giornata di Serie A. Alla vigilia della sfida della Juventus Stadium, l'allenatore bianconero ha parlato in conferenza stampa.



Sullla condizione di Dybala: "Paulo ha fatto mezzo allenamento ieri, difficilmente giocherà domani, ma potrebbe essere convocato. I numeri di Higuain sono migliori quando li schiero in coppia? Gonzalo può fare gol anche senza Dybala. Mandzukic? Li ho visti bene, possono giocare insieme contro l'Atalanta". L'allenatore bianconero si sofferma poi sullo stato di forma degli altri componenti della squadra: "Cuadrado ha avuto un problema: sta meglio, ma è da valutare oggi. Marchisio e Chiellini stanno bene, ho sei difensore disponibili: domani ne giocheranno cinque o quattro".



Sulla sfida contro l'Atalanta: "Sta facendo molto bene, complimenti a loro e a Gasperini. Difetti? In questo momento ne ha davvero pochi. Le sette vittorie nelle ultime otto gare lo dimostrano. Domani però bisogna vincere. La sconfitta contro il Genoa? Dalle batoste si esce fortificati". Sull'andamento della squadra: "Stiamo andando a velocità di crociera, che è quella che porta in fondo alla stagione. Il campionato quest'anno è molto bello ed equilibrato. Poca distanza fra le prime sette. Se però fosse a 18 squadre, l'equilibrio sarebbe ancora maggiore". Infine, un commento su alcuni singoli: "Pjanic? I suoi numeri sono positivi. Sono contento di lui e lo è anche la società. Benatia? Dopo Bonucci, è quello che ha le caratteristiche più adeguate per fare il centrale nella difesa a 3".