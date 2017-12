Juventus, Allegri: "Ci è mancato solo il gol, Dybala deve crescere"

Un pochino amareggiato per un pari che poteva essere una vittoria ma molto orgoglioso dei suoi giocatori Massimiliano Allegri, che ai microfoni di Premium Sport ha dichiarato: "C’è da fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una bella partita senza mai concedere un tiro in porta ai nostri avversari. Non era facile, perché l’Inter è una squadra compatta, con buona tecnica. C’è mancato solo il gol. In fase difensiva siamo stati bravissimi a bloccare i loro esterni, che sono quelli che in Serie A hanno effettuato più cross. Dispiace non aver vinto, tre punti oggi ci avrebbero dato una bella iniezione di fiducia, ma siamo sulla buona strada".

"Noi non stiamo ancora benissimo - continua Allegri - abbiamo ancora margini di miglioramento, specialmente a livello fisico: in queste settimane dobbiamo continuare a lavorare per essere in grado di aumentare i ritmi durante la gara. Nella Juventus anche i top player possono restare in panchina? Gioca chi sta meglio: dico sempre che nel calcio correre non è indispensabile, ma aiuta. Perché Dybala e non Douglas Costa? Perché volevo qualcuno che potesse creare qualche problema all’Inter tra le linee: sono contento di quello che ha fatto, ma come tanti altri giocatori deve ancora crescere".

Infine Allegri consacra l'Inter di Spalletti: "Può arrivare fino in fondo, può lottare per il titolo e la Juventus pure. La sensazione è che la mia squadra non stia ancora benissimo, come vorrei io, ma venivamo da un martedì in cui ci siamo giocati il passaggio del turno in Champions e dalla sfida del San Paolo. Sono soddisfatto. Chi vorrei pescare al sorteggio di Champions? Abbiamo il 66% di possibilità di prendere un’inglese, chi viene viene, ci faremo trovare pronti.”