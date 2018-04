Juventus, Allegri: "Campionato primo obiettivo. Ottimo rapporto con Bonucci"

"Chiellini sta bene e giocherà contro il Milan, Cuadrado sarà a disposizione e verrà in panchina. Nel ruolo di terzino destro sarà titolare Lichsteiner mentre in porta Buffon. Modulo? Dipenderà da chi schiero in attacco". Alla vigilia della sfida contro i rossoneri Massimiliano Allegri annuncia due importanti rientri, segno che l'infermeria si sta davvero svuotando ("La prossima settimana Bernardeschi tornerà in gruppo"), ma non svela del tutto le carte. Il punto è che durante la rifinitura perde Mandzukic per una contusione alla coscia sinistra, quindi il sistema di gioco appare scontato: 4-3-3 con Dybala-Higuain-Douglas Costa nel tridente e l'unico dubbio è sul terzo centrocampista che giocherà con Pjanic e Matuidi.



Con il Diavolo non sarà una partita semplice: "Hanno vinto le ultime cinque e Gattuso ha portato carattere e ordine a un gruppo che aveva già qualità. Gli faccio i complimenti perché ha ottenuto fiducia con il gioco e i risultati. Domani rischiamo di giocare a +1 sul Napoli. Gli azzurri sono fuori da tutto e hanno un solo obiettivo: il campionato. Loro sanno che l'anno prossimo sarà più difficile. Poi penseremo al Real Madrid: sono due partite dove affrontiamo la squadra più forte al mondo insieme al Barcellona, dobbiamo avere l'ambizione di batterli e quindi va vissuto come un evento sportivo mondiale".



Allo Stadium tornerà Bonucci: "Leonardo ha fatto una scelta, è ancora molto legato a Barzagli, Chiellini e e Buffon. Domani lo affronteremo da avversario. All'inizio quando è andato via Bonucci si diceva che la difesa aveva perso molto, era indebolita. Benatia e Rugani sono cresciuti molto, ma anche la difesa di squadra sta facendo buone cose. Non c'è nessun rancore con Leo, quando l'ho tenuto fuori contro il Porto è stata una decisione che andava presa per il bene suo e della squadra. Io con lui ho un ottimo rapporto ed è comunque rimasto nel cuore dei tifosi".



Allegri torna poi a parlare del rapporto con Gattuso ai tempi del Milan: "Lui secondo me doveva smettere, io gli chiesi di entrare nello staff e rifiutò, poi smise tre mesi dopo. E' difficile quando un campione deve appendere le scarpette al chiodo. L'ultima vittoria dei rossoneri grazie al gol di Rino: Gigi non ci mise tanto le mani, fu una ciabattata... Fu importante per la vittoria del campionato finale".



Spazio infine all'incontro tra Dybala e Simeone a Madrid: "Spero che Simeone gli abbia almeno offerto il pranzo (sorride ndr). In questo momento Paulo deve pensare a disputare un grande finale di stagione anche in chiave Nazionale: io credo che alla fine andrà ai Mondiali".