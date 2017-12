Juventus, Allegri: "Buon test in vista dell'Olympiacos"

Alla vigilia del big match del San Paolo contro il Napoli, Massimiliano Allegri appare sereno, convinto e di buon umore nella consueta conferenza stampa, che inaugura facendo il bollettino sugli infortunati: "Lichtsteiner è fuori, Cuadrado si è allenato e potrebbe giocare, così come Higuain, sono fiducioso. Gonzalo ha dolore alla mano, per il momento parliamo di convocazione (e poi è stato effettivamente convocato, ndr), vedremo come sta, ma è inutile rischiare adesso. Non so se giocheremo a tre o a quattro, dipende da chi gioca davanti e quello non l'ho ancora deciso".

"Quella col Napoli è una partita di grande fascino, per noi sarà un buon test in vista dell'Olympiacos, che è il vero obiettivo perché è una partita decisiva - ha spiegato Allegri - Il Napoli sta facendo cose straordinarie, non firmerei per lo 0-0, ma anche il pareggio sarebbe un risultato positivo. Domani affrontiamo una squadra che viaggia più di noi, loro sono i favoriti per lo scudetto, anche perché hanno trovato un ottimo equilibrio difensivo e i campionati si vincono in difesa".

"Non sono sorpreso che abbiano la miglior difesa - continua il tecnico bianconero - La fase difensiva è sempre stata il punto forte di Sarri, fin dai tempi della Sangiovannese". E a proposito del tecnico degli azzurri Allegri punge: "Non riesco più a stargli dietro, una volta si lamenta per il campo, una volta per il calendario, una volta perché non può allenare la squadra, ma a me piace giocare ogni tre giorni".

Dopo una battuta sulla rinascita di De Sciglio ("Mattia si è perso un po’ negli ultimi anni, ha avuto infortuni e situazioni dove nonna reso al massimo ma puo capitare. Sta crescendo e facendo un percorso aiutato da una grande squadra e grandi giocatori"), Allegri conclude commentando le voci uscite ieri che parlavano di una rottura tra senatori e stranieri: "Io speravo che si fossero picchiati, perché a volte serve per alzare la tensione..."