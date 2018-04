Juventus, Allegri: "Buffon un esempio, ora testa allo scudetto"

Voltare pagina dopo il Real Madrid e pensare alla Sampdoria, questa la sfida di Massimiliano Allegri per la sua Juventus. Ma è normale che nella conferenza stampa della vigilia si parli ancora tanto di Champions League: "Non mi ha turbato né il rigore di Lucas Vazquez, né il mancato fuorigioco fatto da Alex Sandro ma posso solo ribadire i complimenti alla mia squadra. L'arbitro ha fatto bene nei 90 minuti, purtroppo sull'azione finale ha pescato, come al gioco del Monopoli, la tessera dell'imprevisto ed è andato un po' in confusione".



E fa notare un particolare: "Nella ripresa c'è stato un solo cambio, un solo gol e nessun intervento dei medici in campo: l'arbitro ha sbagliato a dare tre minuti di recupero, doveva esserne concesso solo uno".



Ha fatto scalpore la reazione di Buffon: "Gigi da 20 anni è un esempio dentro e fuori dal campo, se una volta, in una situazione del genere, si comporta così mi sembra esagerato condannarlo. Troppo facile giudicare dall'esterno o dalla poltrona di casa, sfido chiunque a trovarsi in quella situazione e a non reagire così, gli hanno pure tolto la possibilità di parare il tiro a Cristiano Ronaldo".



Allegri può finalmente parlare di Sampdoria: "La sconfitta dell'andata mi aiutò a capire che serviva più equilibrio alla squadra, domani servirà anche l'aiuto dei tifosi per centrare il settimo scudetto consecutivo. Giocheranno Buffon e Cuadrado, in difesa ci sarà Chiellini assieme a uno tra Rugani e Benatia. Barzagli torna convocabile, De Sciglio e Bernardeschi indisponibili".



Infine, sul futuro: "Partite come quella di mercoledì sera ti danno più stimoli, per vincere e fare il massimo. Di solito con Agnelli ci incontriamo a marzo-aprile e non è ancora capitato: faremo una riunione organizzativa per il prossimo anno. Sarà sabbatico? No, mi riposerò dal 21 maggio al 9 luglio, quando riprenderemo gli allenamenti. Poi magari per vicissitudini posso star fermo un anno, due, smettere...".