Juventus, Allegri: "Buffon titolare martedì, anche il Napoli vince 1-0"

Solite anticipazioni di formazione, solita battuta sul Napoli in chiave lotta scudetto: ecco le principali dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, alla vigilia della sfida col Chievo.



"Buffon è col gruppo - spiega il tecnico della Juve -, ma rientrerà e riprenderà il posto da titolare da martedì a Bergamo. Gigi sta facendo delle riflessioni sul futuro, ma in questo momento la priorità è quella di rientrare e pensare a fare il giocatore fino a fine anno. Questo riposo secondo me gli ha fatto bene perché lo ha rigenerato dopo la batosta del Mondiale, quindi lo aspettiamo tutti a braccia aperte".



"Marchisio difficilmente sarà disponibile col Chievo, tornerà martedì. Dybala procede nel recupero, a metà della prossima settimana avrà un esame per vedere se si è chiusa la cicatrice. Per quanto riguarda Cuadrado, lunedì ha una visita specialistica in Germania, dove gli verrà detto se verrà operato o altrimenti andremo avanti con il recupero. Matuidi è a posto, ha preso solo una botta: se non sarà titolare, potrebbe giocare Sturaro. E se non recupera Alex Sandro, giocherà Asamoah. Può darsi che faccia riposare Chiellini".



"Ultimamente sono mancati i risultati al Chievo, non le prestazioni. Poi tutte le volte che prende diversi gol, come con la Lazio, quella successiva fa sempre un'ottima partita. Ha fatto 0-0 con la Roma dopo una brutta sconfitta, ha fatto 0-0 con il Napoli dopo una brutta sconfitta. E noi abbiamo solo un risultato, vincere per allungare su quelle di dietro e stare in scia al Napoli. E non sarà semplice, il Chievo è una squadra che è prima nei duelli aerei nel campionato italiano, è una squadra fisica, sfrutta bene le palle inattive, quindi c'è da fare una partita seria".



"I complimenti a Sarri non mi infastidiscono. Si fanno tante chiacchiere sul bel gioco, la verità è che il Napoli è tutto fuorché una squadra fisica e ha caratteristiche diverse dalle nostre. Poi quest'anno, oltre al bel calcio, sta facendo anche risultati: è primo in classifica, ha vinto quattro volte 1-0 in 20 partite, credo non l'avesse mai fatto. Speriamo non impari velocemente..."