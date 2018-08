Juventus, Allegri: "Bonucci sempre forte. Spiace per Caldara"

Massimiliano Allegri, dopo la vittoria ai rigori contro le MLS All Stars, ha parlato dell'affare Higuain-Caldara-Bonucci: "Leonardo rientra da noi dopo un anno, è un giocatore importante con tecnica e personalità e in così pochi mesi non è cambiato assolutamente niente. Mattia invece con Rugani e Romagnoli fa parte del trio di giovani difensori più forte che c'è in Italia: spiace ma il calciomercato ci ha obbligato a farlo ripartire. Al Milan crescerà in un modo che ritengo più giusto per lui".



Infine, un saluto al Pipita: "Lo ringrazio di cuore, in questi due anni ha dato tutto. Il Milan ha acquistato certamente un grande attaccante, è stata un'operazione giusta sia per noi che per loro".



Sulla partita: "Bello prendere parte ad un evento del genere, davanti a 70.000 persone: è stato un test, una bella partita". Domenica grande sfida con il Real Madrid: "Sfida dura per entrambe, l'importante è che nessuno si faccia male".