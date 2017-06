Juventus, Allegri battibecca con i vigili: segnalazione in Procura

Disavventura per-Champions League per Massimiliano Allegri: secondo quanto riportato da La Stampa, il tecnico della Juventus ha avuto un battibecco in pieno centro di Torino con due vigili che gli avevano chiesto di mostrare i documenti dopo averlo fermato perché parlava al telefono mentre guidava. La questione è poi finita in Procura poiché Allegri avrebbe apostrofato per due volte i vigili con la parola "Falliti" (così come riportato sul verbale).



La ricostruzione del quotidiano piemontese parla di un fermo in auto nella zona di via Cavour da parte di una pattuglia della polizia municipale ma la situazione è degenerata in un bisticcio: il tecnico bianconero non avrebbe avuto con sé la patente e il litigio con relativi insulti sarebbe iniziato alla richiesta degli agenti di mostrare i documenti.



Il dirigente del nucleo, tra l'altro juventino, ha avallato la segnalazione firmata dai due vigili (che, ironia della sorte, fanno parte dello stesso reparto che fa da scorta all'autobus della Juve prima delle partite allo stadio) che ora è in "trattazione" in Procura.