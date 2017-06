Juventus, Allegri: "Barça? Più importante e difficile la partita con la Samp"

"Contro il Barcellona sarà una grande sfida ma non ha senso parlare di questa partita adesso, prima giocheremo altre 4 gare". Esordisce così Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di vigilia della sfida con la Sampdoria: "E' più importante e difficile del Barça. Giochiamo contro una squadra che ha battuto la Roma, vinto a San Siro con il Milan e sette giorni fa ha conquistato il derby. Serve affrontare il match con grande serietà: loro hanno grande entusiasmo, un allenatore bravissimo e vengono da un momento favorevole".



Testa dunque soltanto alla trasferta di Marassi: "Il campionato è il primo obiettivo, vincerne sei di fila è quasi impossibile. Dobbiamo concentrarci perché potenzialmente Roma e Napoli possono fare 30 punti. A noi mancano ancora 8 vittorie per la conquista matematica dello scudetto. Non siamo sicuri né del primo né del secondo posto".



Allegri dà qualche indicazione sull'undici che scenderà in campo contro i blucerchiati: "Chiellini andrà in panchina, giocheranno Barzagli e uno tra Bonucci e Rugani". Quanto al rendimento di Marchisio l'allenatore livornese spiega: "Claudio è uscito bene dalla gara di martedì, è un percorso normale che sta facendo. Presto tornerà il vero Marchisio".



Incalzato poi nuovamente sul sorteggio di Champions il tecnico lancia un messaggio chiaro: "Non deve essere un evento giocare contro il Barcellona, dopo una finale, un ottavo di finale con il Bayern deve diventare la normalità. Il nostro obiettivo è entrare nelle 8. Poi una volta lì puoi arrivare in finale, uscire ai quarti".