Juventus, Allegri: "Barça? Non esaltiamoci. Dybala come Neymar, star mondiale"

"Voglio fare un saluto di ringraziamento al presidente Berlusconi e al dottor Galliani per la possibilità che mi hanno dato di allenare e vincere con il Milan. Hanno fatto un pezzo di storia del calcio italiano". Esordisce così Massimilano Allegri alla vigilia del match con il Pescara. Il tecnico si addentra quindi proprio sulla sfida dell'Adriatico: "La partita di domani vale 3 punti e bisogna stare attenti a un precedente negativo a Pescara dopo un successo in Europa della Juve (che perse 5-1 nel 1993 dopo aver vinto la Coppa Uefa ndr), c'ero anche io in campo quel giorno con gli abruzzesi. Il Pescara sta bene fisicamente, corre e gioca per dare degli schiaffi agli avversari: è una trappola per noi".



Diverse indicazioni sulla formazione: "Gioca Neto in porta. In attacco spazio a Dybala, Mandzukic e Higuain. Ho in dubbio Cuadrado-Lemina a destra e tra Benatia e Rugani in difesa accanto a Barzagli. Khedira non ci sarà. Bisogna dimostrare che comunque, anche con i cambi, si possono ottenere i risultati. Dobbiamo essere lucidi perché giochiamo alle 15 e farà caldo".



Nella giornata di giovedì in casa Juve c'è stato il rinnovo di Dybala e l'attaccante ha sottolineato l'importanza del tecnico: "Mi hanno fatto piacere queste parole, però i meriti sono suoi, io gli ho dato solo delle indicazioni per farlo crescere. Diventerà insieme a Neymar la stella mondiale del futuro".



Dopo la vittoria con il Barcellona i bianconeri sono considerati tra le formazioni favorite per la vittoria della Champions: "E' normale l'ondata di entusiasmo che non deve però sfociare nell'esaltazione, questo è pericoloso: ci vuole equilibrio. C'è ancora la sfida di ritorno: bisognerà giocare meglio rispetto alla partita dello Stadium. Si fa in fetta a passare dall'essere i più bravi del mondo ai più somari".