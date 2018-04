Juventus, Allegri: "Avrei firmato per il +4 sul Napoli"

Felice non può essere, ma non è neppure così arrabbiato come lo è stato durante la partita, quando ha anche colpito con un pugno la panchina. Massimiliano Allegri spiega così il pari della sua Juve a Crotone: "Avevamo un'occasione importante, ma abbiamo 4 punti di vantaggio e domenica sarà una bella sfida contro il Napoli. Sapevamo che sarebbe stata una partita sporca, bisognava adattarsi, invece anche nel primo tempo abbiamo subito qualche cross di troppo. Distrazione? Abbiamo battuto domenica la Sampdoria, oggi abbiamo fatto una partita non bella, bisogna assolutamente pensare allo scontro diretto, avrei messo la firma per arrivare a +4 sul Napoli".



"Diciamo che non eravamo in serata. Col Napoli non firmo per il pari, vincendo faremmo un grande passo avanti. Il campionato non finisce domenica, ma il 20 maggio come ho sempre detto. Higuain? Ha trovato delle difficoltà, ma fisicamente stiamo bene. Questa era una partita decisiva per lo scudetto, ma non sono preoccupato: vincendo col Napoli abbiamo quasi vinto il campionato".