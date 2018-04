Juventus, Allegri: "Avevamo meno energie mentali ma conta solo essere in testa"

"Non sono arrabbiato o deluso. La Spal ha fatto una gara di lotta, ci ha aggredito molto e dobbiamo fargli i complimenti. La cosa positiva è che non abbiamo subito gol e che al momento abbiamo 5 punti di vantaggio. Questo match ci servirà per il futuro, per le prossime gare contro Benevento e Crotone che si giocheranno la salvezza e noi dovremo affrontarle in maniera diversa". Massimiliano Allegri ai microfoni di Premium Sport prende con filosofia lo 0-0 contro la Spal che ha interrotto la striscia di 12 vittorie consecutive della Juventus.



"Dobbiamo sempre essere preparati per ogni evenienza - prosegue il tecnico bianconero- , però restiamo in testa alla classifica e questa è la cosa importante. Quando non si ha abbastanza energie mentali si arriva dopo sulle palle e questo è quello che è successo a noi stasera. Più demeriti della Juventus o più meriti della Spal? Ci sono dei meriti della Spal, ci ha aggredito, ha fatto molto falli e non ci ha permesso di giocare. Abbiamo subito 29 falli che spezzettano il gioco e fanno recuperare gli avversari. Ma non ci sono scusanti, la squadra sta facendo grandi cose, siamo in testa e nessuno se l’aspettava fino a tre domeniche fa. Ora abbiamo bisogno di riposare e di recuperare alcuni giocatori".



"Questo pari aumenta l’importanza dello scontro diretto col Napoli? E’ inutile fare dei calcoli che non servono. Tutti davano questa gara come scontata e io avevo detto che non lo sarebbe stata perché in questo stadio non è semplice. Avevamo meno energie mentali perché è umano dopo aver vinto così tante partite e aver raggiunto i quarti di Champions e la finale di Coppa Italia. Dybala non convocato con l’Argentina? Dispiace per lui, però ha giocato molto e ha bisogno di rifiatare e di riposarsi. Meno male che resta a Vinovo" conclude Allegri.