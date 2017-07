Juventus, Allegri anticipa il raduno di due giorni

La voglia di rivincita si fa sentire e Massimiliano Allegri ordina: il raduno della Juventus al J-Center inizierà domani e non il 10 luglio come si pensava inizialmente. Ovviamente a Vinovo si vedranno pochi visi: molti giovani della Primavera e i giocatori che non hanno avuto impegni estivi con la Nazionale, come Benatia.



I nazionali, come Dybala e Higuain, arriveranno martedì 12: salteranno la prima parte della tournée in Messico, si alleneranno al centro sportivo bianconero e raggiungeranno direttamente i compagni a New York. Stesso discorso per gli azzurrini dell'Under 21 come Rugani e Orsolini.