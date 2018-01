Juventus, Allegri: "Anche se Cuadrado si opera, la squadra resta questa"

È la vigilia della semifinale di Coppa Italia, ma il duello scudetto col Napoli con annesse polemiche sulla Var, e il calciomercato non possono restare fuori dalla conferenza di Massimiliano Allegri. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico della Juventus in conferenza stampa.



"Si gioca il passaggio su 180 minuti, bisogna segnare in trasferta e quindi bisogna giocare una partita dove il nostro obiettivo è fare gol, perchè i gol in trasferta sono molto importanti, sapendo che abbiamo un'Atalanta che ormai è una realtà del campionato. Per noi la Coppa Italia è un obiettivo, rimane un obiettivo importante come il campionato e come la Champions perchè arrivare per la quarta volta di seguito in finale sarebbe un risultato veramente importante".



"Sono contento perché Higuain è tornato al gol, però credo ci sia da migliorare un po' le prestazioni in generale. A Verona siamo andati un pochino dietro al tran tran della partita, perché loro non venivano avanti e quindi comunque è sempre difficile giocare contro una squadra che gioca in dieci dietro la linea della palla. Però i ragazzi sono stati bravi, in 11 contro 9 diventa un'esercitazione come in allenamento, la squadra ha avuto la pazienza di muovere la palla da una parte all'altra, andare alla conclusione alcune volte, e trovare il momento giusto per fare gol. E poi vincere non è mai semplice".



"Carichi di lavoro? Non è che abbiamo spostato Vinovo da una parte all'altra. È che rientrare dopo la sosta a livello mentale non è facile, ma soprattutto nel girone di ritorno è sempre più complicato vincere le partite, basta vedere anche le altre squadre, perché i punti iniziano a pesare, in fondo le squadre hanno paura di retrocedere, quindi stanno molto più attente, più accorte. Cuadrado? Anche se dovesse operarsi, la squadra rimane questa".



"Gli errori arbitrali? Sono giornate che capitano, quindi non c'è niente da fare, bisogno accettarle, perché gli arbitri stanno lavorando per far sì che tutto funzioni al meglio. C'è poco da fare. È come prima del Var: dopo la partita non si può cambiare il risultato, ma gli arbitri migliorano e rivedono i propri errori. Tutti facciamo degli errori nelle decisioni che prendiamo. Anzi, più polemica e casotto facciamo, peggio è".