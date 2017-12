Juventus, Allegri: "Abbiamo ritrovato la nostra mentalità"

Visibilmente soddisfatto Massimiliano Allegri dopo il sudato ma importantissimo successo dello Stadium sulla Roma: "Non siamo riusciti a chiudere la partita e nel finale abbiamo sofferto un po’ per colpa nostra e un po’ perché la Roma è una grande squadra - ha ammesso il tecnico - Ma oggi devo fare i complimenti ai ragazzi perché abbiamo chiuso un ciclo importante e posso dire che abbiamo finalmente ritrovato la nostra mentalità. Potevamo fare qualcosa in più, ma vincere 1 a 0 è sempre bello".

"L’occasione concessa alla Roma nel finale? Ho detto ai ragazzi che siamo matti - ha detto Allegri - perché abbiamo lasciato la palla a Schick. Benatia e Chiellini si sono incasinati un po’, c'è stata un'incomprensione, può succedere, ma abbiamo dato forza noi alla Roma negli ultimi minuti. Per fortuna ci ha messo una pezza il portiere. Dybala? Non è assolutamente un problema, lo sarebbe non averlo nella nostra rosa: ha fatto tanto e farà ancora tanto per la Juventus, ma in questo momento sto scegliendo altri giocatori, importanti come lui. La stagione è ancora lunga. Stasera c’era bisogno di più solidità, perché la Roma è una squadra molto fisica, tutto qui. Ma Paulo sta ritrovando la forma fisica e mentale ideale: lui gioca in una grande squadra e rispetta le decisioni, alla fine è il rettangolo verde a decidere. Ripeto, è un momento, ma non è assolutamente un problema.

In conclusione Allegri stila la sua classifica personale delle rivali per lo scudetto: "Roma e Napoli sono avanti alle altre, ma Inter e Lazio sono ancora lì. Stasera ho visto una squadra fisica, tecnica, solida. Hanno una partita in meno, altrimenti prima di oggi potevano essere a pari con noi. Noi siamo la Juve: si vive per affrontare le grandi. In queste gare serve una gran difesa".