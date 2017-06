Juventus, Allegri: "A Udine tutti zitti. Ora invece si fa bordello"

Massimiliano Allegri è entrato negli spogliatoi prima che Dybala calciasse il rigore decisivo: perché? "Tanto la partita era finita: o pareggiavamo o vincevamo. È stata una sfida bellissima, che abbiamo giocato molto bene pur concedendo qualche ripartenza di troppo. Abbiamo fatto qualche errore sotto porta, ma abbiamo creato tanto, al di là del rigore".



Così il tecnico della Juventus a Premium Sport: "Non mi preoccupo che la vittoria possa essere offuscata da quell’episodio: faccio solo i complimenti ai miei ragazzi e al Milan che è davvero una squadra che non molla mai. La vittoria, per i numeri che si sono visti in campo, penso sia meritata".



Sulle polemiche arbitrali: "Quando gli episodi ci vanno contro non si dice niente, quando ci vanno a favore succede un bordello, basta vedere quello che è successo a Udine. Non dobbiamo sentirci sotto attacco dal punto di vista arbitrale: 70 punti non si fanno a caso, a volte ci sono degli episodi a favore e a volte contro. Non commento mai gli episodi arbitrali, nel bene e nel male: sono solo contento di quello che ha fatto la squadra, perché questa vittoria ci fa guadagnare terreno nel percorso verso lo scudetto".