Juventus, Allegri: "4 tiri, 3 gol, ci siamo innervositi"

"È una sconfitta difficile da spiegare". Massimiliano Allegri, però, ci prova lo stesso: la Juve perde 3-2 sul campo della Samp e scivola a -4 dal Napoli. Ecco le dichiarazioni del tecnico a Premium Sport.



"È stata una partita giocata bene nel primo tempo, ci sono stati demeriti in fase realizzativa come scelte. Il primo tiro della Samp ci è costato il gol su una svirgolata. Analizziamo le cose come sono andate: serviva pazienza dopo l'1-0 e non perdere lucidità. Mancavano quaranta minuti: avevamo tempo per riprenderla e ribaltarla. Dal possibile 1-1 siamo passati al 2-0, questo è il calcio. Può capitare di andar sotto ma non dobbiamo prestare il fianco all'avversario. Dispiace, la squadra ha fatto uno dei migliori primi tempi dell'anno. Abbiamo subito 4 tiri e 3 gol".



"La Samp ha fatto una buona gara, noi dobbiamo sistemarci, abbiamo preso troppi gol. Specie in trasferta. Abbiamo preso uno schiaffo inaspettato che ci ha innervositi. Dovevamo rimanere più pazienti anche se non andavano le cose come volevamo noi. Se vai in svantaggio devi avere pazienza, la partita è lunga. Stasera negli ultimi cinque minuti abbiamo fatto due gol. La squadra ha qualità, ma per non uscire sconfitti da queste gare bisogna gestire meglio le situazioni quando vai sotto. Dybala ha dato una bella risposta quando è entrato. Stanchi per le nazionali? Quando si perde la cosa migliore è stare zitti. Khedira, se non si ferma ad alzare il braccio, forse ci evita il terzo gol"