Juventus, Alex Sandro: "Voglio vincere, sono nel posto giusto"

Alex Sandro non molla nulla, come tutta la Juve. Coppa Italia, scudetto, Champions: il terzino sinistro parla degli obiettivi bianconeri e spiega che per per vincere "dobbiamo lavorare ancora di più". Intanto un primo passo avanti verso un'altra finale è stato fatto: "Giocare a Bergamo contro l'Atalanta è sempre difficile, è stato un successo importante, ma sappiamo di dover ancora migliorare".



"La lotta per lo scudetto è ancora aperta, dobbiamo lavorare ancora di più per vincere - ha spiegato il brasiliano a Juventus Tv -. Col Sassuolo sarà una partita impegnativa, contro una squadra che ha buoni giocatori, ma siamo pronti per affrontare questa sfida. In più, siamo in casa e quando giochiamo all'Allianz Stadium è come avere un giocatore in più, con i tifosi che ci sostengono sempre. La Champions? È una competizione bellissima da giocare e che rappresenta uno stimolo in più. Dobbiamo farci trovare pronti e io voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra".



"Io, personalmente, devo fare ancora meglio, sia difensivamente che offensivamente, ma sto lavorando molto e sono contento quando riesco a fare un assist per i compagni oppure a segnare. Un proposito per il futuro? Voglio continuare a vincere, e penso di essere nella squadra giusta per farlo!". Un messaggio importante, considerando che il giocatore è sempre al centro di voci di mercato. E ricordando quanto ha dichiarato poco fa Dani Alves, via dalla Juve "perché vuole la Champions".