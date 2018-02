Juventus, Alex Sandro: "Vogliamo tutto e il mio futuro è qui"

Alex Sandro sorride quando gli fanno notare che, se segna lui, la Juve vince sempre. Gli manca un gol in Champions e mai come stavolta, pensando alla gara di Londra col Tottenham, servirebbe che la "tradizione" continuasse: "Devo mettermi in testa che devo segnare anche in Champions", dice lui in esclusiva a Premium Sport. Scherzando, o forse no. "È normale che ci sia preoccupazione, ma dobbiamo e possiamo vincere".



"Napoli concentrato sullo scudetto ora che l’Europa League è compromessa? È una grande squadra - dice Alex Sandro -, ma non so cosa i giocatori del Napoli hanno nella testa. So quali sono i nostri di pensieri: noi vogliamo vincere tutto, non solo il campionato, ma anche la Champions e la Coppa Italia. Siamo contenti del ritorno di Dybala perché per noi lui è un giocatore importantissimo: con la sua qualità alzeremo il livello del nostro gioco".



"Le voci di mercato che mi riguardano? Io non guardo i giornali, sono sempre concentrato sul mio lavoro sul campo: al momento l’unico contratto che ho è quello con la Juventus, quindi penso solo alla Juventus. Futuro? Ho ancora due anni di contratto con i bianconeri. Mondiale tra gli obiettivi personali? Sarebbe un sogno, voglio impegnarmi per arrivare in Nazionale".