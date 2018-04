Juventus, Alex Sandro ko: in dubbio per Milan e Real

È a Torino e a breve si saprà quanto tempo dovrà fermarsi, quanto dovrà scontare il primo allenamento con la sua nazionale in Russia. Ad ora lesione muscolare alla coscia destra, ad ora difficile e anche incongruo azzardare una prognosi ("Alex Sandro presenta un risentimento muscolare di tipo distrattivo alla coscia destra ed inizierà fin da oggi le terapie" si legge sul sito della Juventus, che non specifica i tempi di recupero).

Alex Sandro, anche lui e se vi diciamo così una ragione c'è perchè qualora, come pare, non fosse diponibile per Juve-Milan, lascerebbe quel gruppo ristretto di giocatori che mai ha saltato una partita per infortunio o semplice indisposizione e che riguarda solo Szczesny, Barzagli, Asamoah, Bentancur e Sturaro.

Già, perchè tutto il resto della rosa offre questo quadro. Sedici giocatori fuori per almeno una giornata, ma il minimo tocca solo a Rugani e Higuain. Da lì all'evidente massimo dello sfortunatissimo Benedict Howedes indisponibile per 19 giornate. Si tratta dei due estremi all'interno dei quali spiccano le 12 partite saltate da Cuadrado, le 10 assenze di De Sciglio, le otto sfide seguite da Marchisio in tribuna o in televisione, le sei in cui è mancato Buffon.

Il resto pare rientrare nell'ordinaria amministrazione. Fanno complessivamente 86 giornate di campionato. Dato freddo nei numeri e che dunque prescinde da naturale variante dell'intensità del motivo dell'assenza. Dalla lesione al semplice affaticamento, tanto per intenderci. Situazione che si protrarrà per Cuadrado e Bernardeschi.

Colombiano clinicamente guarito dall'intervento per pubalgia, ma persiste un pò di dolore nel correre e calciare. Bernardeschi in pieno lavoro di rinforzo muscolare attorno al legamento lesionato. Per entrambi tempistiche ancora non perfettamente definibili a differenza di Giorgio Chiellini, la cui eventuale assenza in Juve-Milan sarebbe precauzionale causa impegno con il Real Madrid 72 ore dopo. Ora si attende il responso per Alex Sandro, a Torino per sapere e far eventualmente sapere ad Massimiliano Allegri cos'altro il tecnico bianconero si dovrà inventare lì a sinistra.