Juventus, Agnelli: "Non si vive di rimpianti, guardiamo avanti"

Vincere resta l'unica cosa che conta, così, dopo l'eliminazione dalla Champions, alla Juve non resta che una sola cosa da fare: riscattare la delusione e smaltire la rabbia con altri successi. "Avremmo sperato di uscire con due risultati differenti - spiega il presidente Andrea Agnelli - , sia dalla Champions che dal match della Juventus Women. Ma il mio e nostro compito è guardare avanti: non si vive di rimpianti, ma di obiettivi, pensando ai risultati davanti a noi".



Al suo si aggiunge il commento di Beppe Marotta, a.d. della Juve: "Dobbiamo continuare a ragionare in termini di evoluzione e di crescita. Nel dna della Juventus c'è la voglia di combattere, l'abnegazione. Va messo da parte il rammarico per mercoledì e pensare ai prossimi traguardi". Basta Real Madrid, allora: la caccia all'Europa ripartirà a settembre.