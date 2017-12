Juventus: Agnelli ha lo sconto, un turno di stop alla curva

La sanzione per Andrea Agnelli per la vicenda ultrà finisce oggi: la corte federale d'appello della Figc ha ridotto la squalifica iniziale di dodici mesi al presidente della Juve, per i rapporti non consentiti con i tifosi nel caso biglietti, infliggendo però una multa di 100 mila euro. Il Procuratore federale aveva chiesto 30 mesi di inibizione, il Tribunale Federale Nazionale aveva condannato Agnelli ad un anno lo scorso 25 settembre, in appello il patron bianconero ha ottenuto l'ulteriore "sconto".



La corte federale delle Figc, oltre alle sanzioni per Andrea Agnelli, ha inflitto alla Juventus una multa di 600 mila euro e ha chiuso per un turno la curva dei tifosi bianconeri allo Juve Stadium nel processo di appello per i rapporti non consentiti con i tifosi. La chiusura della curva varrà per la prima partita casalinga del 2018, Juventus-Genoa del 21 gennaio.



Annullate le sanzioni inflitte in primo grado al responsabile del ticket office Stefano Merulla e dell'addetto alla sicurezza Alessandro Nicola D'Angelo. Respinto infine il ricorso di Francesco Calvo. All'ex direttore commerciale bianconero, ora al Barcellona, è stata confermata la squalifica a un anno e l'ammenda a 20.000 euro.