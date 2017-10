Juventus, Agnelli: "E adesso oltre la leggenda"

Giornata intensa in casa Juventus, dove prima della conferenza di Massimiliano Allegri si è tenuta l'assemblea dei soci, aperta come di consuetudine dal presidente Agnelli, che ha ringraziato il tecnico, la squadra e la dirigenza per gli obiettivi sportivi raggiunti: "Siamo estremamente orgogliosi, mai nessuno nella storia del calcio italiano ha vinto sei scudetti di fila, il mio ringraziamento per questo risultato sul campo va a tutte le donne e a tutti gli uomini che lavorano per la Juve, senza di loro sarebbe stato impossibile. Questi risultati sono il frutto di impegno e dedizione” ha detto Agnelli, ringraziando in particolare "i giocatori che hanno vinto tutti i titoli: Bonucci, Chiellini, Barzagli, Lichtsteiner, Marchisio e Barzagli. Per cinque di loro la sfida continua e deve esserci qualcosa oltre la leggenda".

Il presidente bianconero fissa poi gli obiettivi per la stagione a venire ("Il dogma che abbiamo nel DNA è sempre lo stesso: il prossimo successo è quello più bello") e si sofferma a parlare del fatturato del club: "Dobbiamo essere estremamente orgogliosi anche dell'attività fuori dal campo: il fatturato di quest'anno, escludendo i trasferimenti, ha visto un ulteriore +20%, arrivando a 411 milioni. Abbiamo segnato un utile storico, 42,6 milioni. In sei anni, dal 2010 al 2016 il nostro fatturato è passato da 172 a 341 milioni di euro, con un incremento del 98%. Siamo al decimo posto, se dovessimo mantenere lo stesso tasso di crescita nel 2022 arriveremmo a 689 milioni: ne saremmo tutti molto orgogliosi, ma il risultato ci posizionerebbe al secondo posto nella classifica del 2016. La Juve vuole crescere ancora, ma dobbiamo essere consapevoli che i nostri competitor corrono veloci"

"È necessaria la riforma dei campionati, 20 squadre in serie A sono troppe - ha detto il numero uno bianconero nel discorso di apertura lavori - questo dibattito coinvolge anche gli altri campionati, sono problemi che riguardano tutti ad eccezione della Bundesliga". "Inoltre - ha aggiunto Agnelli - la sfida non può che essere ammodernare gli impianti sportivi, teatro per i tifosi ma anche per i broadcaster". Il presidente bianconero ha ribadito la richiesta di creare le seconde squadre, necessarie anche per valorizzare i calciatori del settore giovanile: "L'Uefa ha puntato il dito, a ragione, sul livello di prestiti correnti. Ma ridurne drasticamente il numero significa avere seconde squadre in cui far giocare i giovani. Il campionato Primavera è di buon livello, ma non produce atleti pronti per le prime squadre. Anche in Inghilterra esistono questi problemi, ma il campionato Primavera è aperto agli Under 21 e i prestiti sono un terzo rispetto al nostro".

Occhi puntati anche su Nazionali e trasferimenti: “Dobbiamo rivedere la finestra – sostiene il numero uno bianconero – associando le esigenze dei club a quelle delle Nazionali. I tre blocchi delle partite delle Nazionali sono elemento di complessità, bisogna cercare delle soluzioni alternative”. Infine, chiusura di Agnelli ad ampio raggio: "Al calcio non sarà più sufficiente crescere, si dovrà evolvere. E lo potrà fare dialogando tra tutte le componenti. La Juventus, in questo processo, intende esercitare la propria leadership. Considerando Uefa, Lega ed ECA".