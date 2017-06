Juventus, Agnelli: "Abbiamo una missione: vivere per il successo"

Nel giorno dell'assemblea degli azionisti, Andrea Agnelli ha voluto aprire l'evento con un discorso che parla di futuro, non solo della Juventus: "Non ci vogliamo nascondere, per una volta, siamo orgogliosi dei 5 scudetti consecutivi. Abbiamo una sola missione: vivere per il successo" ha esordito il presidente bianconero.



Poi, l'analisi sul calcio mondiale: "Pochi club hanno molte risorse, il rischio è rimanere intrappolati in mezzo: ci sono 8 società che fatturano oltre 400 milioni l'anno, due - noi e Liverpool - tra i 300 e 400 e quattro tra i 200 e i 300. Noi siamo creciuti da 172 a 399 milioni in cinque anni. L'NFL fattura il doppio della Champions, ma ha un bacino minore, questo fa riflettere. La serie A deve valorizzare il prodotto e la sua distribuzione, i diritti tv sono cresciuti solo del 20%, meno rispetto al resto d'Europa".



Ma la Juventus, continua Agnelli, è sul pezzo: "Stiamo operando bene sul mercato cinese, sviluppando attività fondamentali per la crescita del brand. Il piano dei prossimi 4 anni ci garantirà una posizione di forte competitività internazionale". Ma la rosa "è già pronta ora per vincere tutto". Infine, un appello agli altri club: "Il dialogo tra società si deve intensificare, non per portare avanti singoli interessi ma come leva per trainare tutto il calcio".