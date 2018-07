Juventus, addio Vinovo: ecco il nuovo Training Center

Ieri è cominciata la stagione 2018/19 per la Juventus con una grande novità: niente allenamento a Vinovo - che d'ora in poi sarà usato dalle squadra giovanili bianconere - e debutto nel nuovo Training Center. L'area, parte del progetto Continassa (cioè il centro sportivo nel suo complesso), misura 45.000 metri quadrati e conta una serie di strutture per squadra, staff tecnico ma anche Media Center di due piani e area hospitality.



Quattro campi collegati tra loro da una piastra che può riscaldare il terreno, in caso di neve, o irrigarlo, a seconda della richiesta di Massimiliano Allegri. Le stanze sono hi-tech, ovviamente presenti palestra, piscina con corsia per riabilitazione, sala video, box per la crioterapia oltre a magazzini e uffici per lo staff.



Manca solo l'albergo dove alloggerà la squadra, i lavori sono in ritardo ma presto sarà pronto anche il J Hotel per completare il J Village.